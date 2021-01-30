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    Bartın'da batan geminin son görüntüsü

    Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 09:44
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    Bartın'da batan geminin son görüntüsü

    Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı.

    3 ÖLÜ, 3 KAYIP

    Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

    GEMİNİN KIRILMA ANINI KAYDETTİ

    Geminin dalgalarda kırılma anı sağ kurtulan bir gemici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde geminin kırılma anları ve kaptan köşkündeki panik yer aldı.

    Bartın da batan geminin son görüntüsü #1

    Bartın'da batan gemi VİDEO



    Bartın da batan geminin son görüntüsü #2

    Bartın da batan geminin son görüntüsü #3

    Bartın da batan geminin son görüntüsü #4

    Bartın da batan geminin son görüntüsü #5

    Bartın da batan geminin son görüntüsü #6

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