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Bartın'da batan geminin son görüntüsü

Bartın'da batan geminin son görüntüsü

Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi.