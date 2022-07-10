Bartın'da bir genç denizde boğuldu

Bartın'da bir genç denizde boğuldu

Bartın'a tatile gelen Ömer Tosun, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı tatili için Ankara’dan Bartın’a gelen 24 yaşındaki Ömer Tosun Amasra’ya bağlı Akkonak köyü sahilinde serinlemek için denize girdi.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren Tosun arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



