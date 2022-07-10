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    Bartın'da bir genç denizde boğuldu

    Bartın'a tatile gelen Ömer Tosun, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
    • 10.07.2022 - 02:36
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    Bartın'da bir genç denizde boğuldu

    Kurban Bayramı tatili için Ankara’dan Bartın’a gelen 24 yaşındaki Ömer Tosun Amasra’ya bağlı Akkonak köyü sahilinde serinlemek için denize girdi.

    Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'nın haberine göre, bir süre sonra dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren Tosun arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

    Hastaneye kaldırılan Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Bartın da bir genç denizde boğuldu #1


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