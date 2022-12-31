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    Bartın'da bir kişi, çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

    Bartın'da boşanma aşamasındaki eşinin yanındaki çocuklarını görmeye giden S.A., tartığı kayınpederi A.Y. tarafından bıçaklanarak yaralandı.
    • 31.12.2022 - 17:50
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    Bartın'da bir kişi, çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

    Bartın'da kayınpeder dehşeti yaşandı..

    Saat 15.30 sıralarında Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi’nde meydana gelen olayda S.A., çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu kayınpederi A.Y.’nin evine gitti.

    Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklandı

    Burada S.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., mutfaktan aldığı bıçakla damadını bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan S.A. çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre, kayınpeder A.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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