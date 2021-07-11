Bartın’da Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı ziyaretlerine kısıtlama getirildi

Bartın'da birden fazla kişide Delta varyantının görülmesi nedeniyle, Bartın Valiliği tarafından Kurban Bayramı'nda ziyaretlerin ve özel etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Bartın’da birden fazla kişide koronavirüsün daha bulaşıcı bir versiyonu olduğu bilinen Delta varyantına rastlandı.

Delta varyantı tespit edilen kişilerle birlikte bu kişilerle teması olanlar karantinaya alındı.

Bartın Valiliği Kurban Bayramı için kısıtlamalar getirdi.

TOPLU ETKİNLİKLERE YASAK GETİRİLDİ

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, başka illerden ve ülkelerden gelmiş olsa bile aile üyeleri arasındaki bayramlaşma ve toplu yemek etkinliklerine izin verileceği, ancak toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetlerinin ve köylerde Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen geleneksel hale gelmiş güreş müsabakaları ile futbol turnuvalarının yasaklandığı ifade edildi.

DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ

Kararda, "Ülkemizde Delta varyantı koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayısı az da olsa ilimizde ve çevre illerde bu varyanta rastlanması nedeniyle köy muhtarları da dahil olmak üzere konunun bütün taraflarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda, aile ve akraba arasındaki bayramlaşma etkinlikleri dışında, yöresel nitelikteki özel etkinliklerin tedbir olarak yapılmamasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır." İfadeleri kullanıldı.