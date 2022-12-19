Bartın'da hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı

Bartın’da meydana gelen kazada hafif ticari aracın, patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Bartın - Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde, 34 DH 991 plakalı hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu.

Kazanın etkisiyle yola savruldular

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile patpattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



