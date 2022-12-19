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    Bartın'da hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı

    Bartın’da meydana gelen kazada hafif ticari aracın, patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
    • 19.12.2022 - 05:22
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    Bartın'da hafif ticari araç patpata çarptı: 4 yaralı

    Bartın - Karabük kara yolunun Terkehaliller Köyü mevkiinde, 34 DH 991 plakalı hafif ticari aracın patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu patpatta bulunan 2 kişi yola savruldu.

    Kazanın etkisiyle yola savruldular

    Kazada, hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi ile çarpışmanın şiddeti ile patpattan yola savrulan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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