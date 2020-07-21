Sahil şeridinde çıkan hortum, korku dolu anlar yaşattı.

Bartın'ın sahil kesimlerinde korkutan anlar yaşandı.

Kuru yük gemisinin geçtiği bölgede hortum meydana geldi. Geminin şans eseri kurtulduğu hortum, kentin bütün sahil şeridinden görüldü.

VATANDAŞLAR O ANI KAYDETTİ

Güzelcehisar, İnkumu ve Amasra’dan görülen hortum vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Hortumun oluştuğu bölgeden geçmekte olan kuru yük gemisi de vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Panik yaşatan hortum yaklaşık 30 dakika sonra kayboldu.

Bartın'da hortum kameraya yansıdı - VİDEO



