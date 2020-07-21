Dolar
6.8471
-0.1603%
Euro
7.8256
-0.3171%
Altın
1837.49
1.0781%
Borsa
120481.03
1.0061%
G. Altın
404.662
0.9915%
Bitcoin
64353.95
1.7925%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bartın'da hortum kameraya yansıdı

    Sahil şeridinde çıkan hortum, korku dolu anlar yaşattı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 15:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da hortum kameraya yansıdı

    Bartın'ın sahil kesimlerinde korkutan anlar yaşandı.

    Kuru yük gemisinin geçtiği bölgede hortum meydana geldi. Geminin şans eseri kurtulduğu hortum, kentin bütün sahil şeridinden görüldü.

    VATANDAŞLAR O ANI KAYDETTİ

    Güzelcehisar, İnkumu ve Amasra’dan görülen hortum vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Hortumun oluştuğu bölgeden geçmekte olan kuru yük gemisi de vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

    Panik yaşatan hortum yaklaşık 30 dakika sonra kayboldu.

    Bartın'da hortum kameraya yansıdı - VİDEO

    Bartın'da hortum kameraya yansıdı #1

    Görüş Bildir