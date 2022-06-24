Bartın'da aşırı yağmur sonrası çöken istinat duvarı, binaya hasar verdi. Hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 bina boşaltıldı.

Bartın kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur yağışı etkili oldu.

Saat 17.15 sıralarında Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi’nde bulunan 4 katlı 18 daireden oluşan bir sitenin üst tarafındaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

Bodrum katın duvarı ile birinci katın mutfağı yıkıldı

Çökme sırasında binanın bodrum katının duvarı ile birinci katın balkonu ve mutfağı yıkıldı. İstinat duvarının üst tarafından bulunan 2 binadaki insanlar ise büyük panik yaşadı.

DHA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine polis ekipleri bina çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler inceleme yaparken, hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 binanın boşaltılmasına karar verildi.

Bartın'da istinat duvarının çökmesiyle 3 bina boşaltıldı VİDEO

25 daire boşaltıldı

Toplam 25 dairede bulunanlar evlerini boşalttı. İstinat duvarının çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.





















