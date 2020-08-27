Özel izinle 19 ilde ekimi yapılan kenevir için hasat mevsimi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamanın ardından 19 ilde kenevir ekimine izin verilmişti.

O illerden biri olan Bartın'da hasat başladı.



Kenevir yetiştiren Hüseyin Eser (43), gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle lif amaçlı tohumunu aldıklarını söyledi.

Bartın'da kenevir hasadı VİDEO



ANLAŞMALI FİRMAYA SATILACAK

Eser, 10 dönümlük araziye kenevir ektiğini ve hasada başladığını belirterek topladığı kenevirleri Amasya'da anlaştığı firmaya göndereceğini kaydetti.

"BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE"

Hasattan memnun olduğunu dile getiren Eser, "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Eser, pazarın gelişmesi halinde üretimi 80 dönüm arazide gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.