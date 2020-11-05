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    Bartın'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı

    Bartın'da köpeklerin saldırısından köylülerce kurtarılan yaralı karaca, tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 05:33
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    Bartın'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı

    Küre Dağları Milli Parkı’na sınır noktada yer alan Bartın’ın Esbey köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan erkek karaca köylüler tarafından kurtarılıp korumaya alındı.

    YARALI KARACA TEDAVİ EDİLDİ

    Karacanın yaralı olması üzerine köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.

    Bartın da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı #1

    DOĞAYA GERİ BIRAKILDI

    Burun bölgesinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı.

    Bartın da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı #2

    Bartın da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı #3

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