Bartın'da köpeklerin saldırdığı karaca kurtarıldı
Bartın'da köpeklerin saldırısından köylülerce kurtarılan yaralı karaca, tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldı.
- İHA
- 05.11.2020 - 05:33
Küre Dağları Milli Parkı’na sınır noktada yer alan Bartın’ın Esbey köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan erkek karaca köylüler tarafından kurtarılıp korumaya alındı.
YARALI KARACA TEDAVİ EDİLDİ
Karacanın yaralı olması üzerine köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.
DOĞAYA GERİ BIRAKILDI
Burun bölgesinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı.