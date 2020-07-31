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    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi

    Bartın'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girerken, müşterilerin yaşadığı panik, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 23:43
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 23:43
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    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi

    Dün akşam saatlerinde Bartın'ın Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde kurbanlık koç, sahibinin elinden kurtularak yol kenarında bulunan ve kapısı açık olan restorana girdi.

    GARSON HIZLI DAVRANDI, KOÇ YAKALANDI

    Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi. Garsonun yakaladığı koç, arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık içinde izlediği olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi

    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi #1

    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi #2

    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi #3

    Bartın'da kurbanlık koç restorana girdi #4

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