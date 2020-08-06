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    Bartın'da nişan töreni sonrası bir köy karantinaya alındı

    Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni merasimi sonrası yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köyün karantina altına alınmasına karar verildi.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 07:36
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    Bartın'da nişan töreni sonrası bir köy karantinaya alındı

    Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde yaşanan olayda, köyde bir çiftin nişan töreni düzenlendi.

    KÖY KARANTİNAYA ALINDI

    Tören sonrası yeni tip koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındı.

    Gece yarısı yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucunda Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan töreni sonrası Covid-19 vakalarının görülmesi ve sayısının katlanarak artması, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 05.08.2020 tarihi saat 23.59 itibariyle Aşağıköy köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

    Bartın'da nişan töreni sonrası bir köy karantinaya alındı #1

    Bartın'da nişan töreni sonrası bir köy karantinaya alındı #2

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