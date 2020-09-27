Bartın'da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar
4 kişi, odun yüklü bir kamyonetin kasasına bindi. Şahısların tehlikeli yolculuğu, arkalarından giden bir araç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
- DHA
- 27.09.2020 - 14:51
Bartın'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü Barajı'ndaki tünel mevkisinde, odun yüklü kamyonetin üzerinde 4 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti.
KORKUTAN DAKİKALAR
4 kişinin, hızlı giden kamyonetin kasasındaki odunların dallarının üzerine oturarak seyahat etmesi, diğer sürücüleri korkuttu.
O ANLAR KAMERADA
Sürücüler, tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.