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Bartın'da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar

Bartın'da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar

4 kişi, odun yüklü bir kamyonetin kasasına bindi. Şahısların tehlikeli yolculuğu, arkalarından giden bir araç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.