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    Bartın'da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar

    4 kişi, odun yüklü bir kamyonetin kasasına bindi. Şahısların tehlikeli yolculuğu, arkalarından giden bir araç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 14:51
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    Bartın'da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar

     

    Bartın'da, odun yüklü kamyonetin üzerindeki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bartın- Karabük yolu Kirazlıköprü Barajı'ndaki tünel mevkisinde, odun yüklü kamyonetin üzerinde 4 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti.

    KORKUTAN DAKİKALAR

    4 kişinin, hızlı giden kamyonetin kasasındaki odunların dallarının üzerine oturarak seyahat etmesi, diğer sürücüleri korkuttu.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücüler, tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Bartın da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar #1

    Bartın da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar #2

    Bartın da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar #3

    Bartın da odun yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yaptılar #4

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