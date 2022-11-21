Bartın’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale başlatıldı. Olayla ilgilisi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde gece saatlerinde başlayan yangının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor

Çevre illerden de takviye ekiplerin gönderildiği bölgede yangının sarp arazide olması nedeniyle müdahale güçlükle sürdürülüyor. Yangına ormanlık alanın yanı sıra sahil kıyısından da müdahale başlatıldı.





4 şüpheli gözaltına alındı

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgilisi olabileceğinden şüphelenilen 4 kişinin Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.

Bartın’da orman yangını meydana geldi: 4 kişi gözaltında - Video







"Belediyemizin tüm ekipleri burada"



İHA'nın haberine göre, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yangınla ilgili açıklamasında, “Gece yarısı başlayan bir yangın var. Ormanda çok büyük bir alanda değil ama genişlemesi muhtemel. Rüzgar da var. Ormanın tüm ekipleri burada. Belediyemizin tüm ekipleri burada. Çevre illerden takviye de istenildi. Yangın devam ediyor. Şu anda 3 dönümlük bir alanda olduğu ifade ediliyor. Müdahalesini yapıyoruz şu anda.” dedi.



