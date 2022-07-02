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    Bartın'da selde 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı

    Bartın'da selde su basan ve 22'si, yavru 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı. Köpeklerin ölümüne neden olduğu suçlamasıyla adliyeye sevk edilen barınak sahibi Sevim A. serbest bırakıldı.
    • 02.07.2022 - 18:08
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    Bartın'da selde 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı

    Bartın'da Sevim A.'nın, Okçular köyünde 5 dönüm alana ruhsatsız olarak kurduğu barınağı, pazartesi günü selde su bastı.

    İhbarla gelen ekipler, barınaktaki 194 köpeği kurtardı. 22'si yavru 56 köpek ise suda boğulup öldü.

    Kurtarılan köpekler, İl Özel İdaresi'ne ait barınağa konuldu.

    Sahipsiz köpeklere kendi kurduğu barınakta bakan Sevim A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

    434 bin lira ceza uygulandı

    DHA'nın haberine göre, Sevim A.'ya 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, 'Bir hayvanı sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırma, hayvan türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür' maddesi gereğince 434 bin TL ceza uygulandı.

    Sevim A. ayrıca 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet/ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İnkum çöplük bölgesinde, 2017-2018 yıllarında sokak hayvanlarına yardım için sosyal medyadan izinsiz para toplayıp, faaliyetlerine başladığı belirtilen Sevim A.'nın, Okçular köyünde tarım arazisi vasfında özel mülk kiraladığı açıklandı. Selde köpeklerin ölmesi üzerine Sevim A.'nın Okçular köyündeki ruhsatı bulunmayan barınağı, ekipler tarafından yıkıldı.

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