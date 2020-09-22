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    Bartın'da susuz kalan balıklara su ulaştırıldı

    Bartın'da bulunan Gökırmak Çayı'ndaki suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken ve can çekişen balıklar için su kanalı açıldı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 01:56
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    Bartın'da susuz kalan balıklara su ulaştırıldı

    Bartın'ın Kurtköy mevkisindeki çayda kuraklık ve suyun çekilmesi nedeniyle küçük bir gölde biriken binlerce balık can çekişmeye başladı.

    BİRÇOK BALIK TELEF OLDU

    Birçok balığın da telef olduğu görülen gölde, oksijen yetersizliği nedeniyle can çekişen balıkların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

    Bartın da susuz kalan balıklara su ulaştırıldı #1

    GÖL, GENİŞLETİLİP DERİNLEŞTİRİLDİ

    Çay yatağındaki gölde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle genişletme, derinleştirme çalışması yapıldı ve göl balıkların yaşayabileceği uygun hale getirildi.

    Bartın da susuz kalan balıklara su ulaştırıldı #2

    Bartın da susuz kalan balıklara su ulaştırıldı #3

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