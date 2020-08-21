Etkili sağanak sonrası ormanlık alana düşen yıldırım, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur sırasında Karaman Köyü Akgüney mevkindeki ormanlık alana yıldırımlar düştü.

O ANLAR KAMERADA

Yıldırımın ormana düşme anı ise evinin önüne çıkan emekli Cafer Eyşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bartın'da yıldırım düşme anı görüntülendi ViDEO