Bartın'da yıldırım düşme anı görüntülendi
Etkili sağanak sonrası ormanlık alana düşen yıldırım, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 21.08.2020 - 11:15
- Güncelleme : 21.08.2020 - 11:15
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur sırasında Karaman Köyü Akgüney mevkindeki ormanlık alana yıldırımlar düştü.
O ANLAR KAMERADA
Yıldırımın ormana düşme anı ise evinin önüne çıkan emekli Cafer Eyşi tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Bartın'da yıldırım düşme anı görüntülendi ViDEO