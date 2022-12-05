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    Bartın'daki 42 maden işçisi, 52'nci günde dualarla anıldı

    Zonguldak'taki maden ocağında çalışan işçiler, Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 42 işçi için dua etti.
    • 05.12.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:58
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    Bartın'daki 42 maden işçisi, 52'nci günde dualarla anıldı

    Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında, 14 Ekim akşamı grizu kaynaklı patlama yaşandı.

    Olayda 11 işçi yaralanırken, 42 işçi ise hayatını kaybetmişti.

    Şehit işçilerden geriye gözü yaşlı aileler ve yetim çocuklar kaldı.

    Henüz hafızalardan silinmeyen acı olayın üzerinden 52 gün geçti.

    42 şehit olayın 52'nci gününde anıldı

    Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçiler, mesai öncesi şehit meslektaşlarını andı.

    Madende 42 işçi için 52'nci günde dualar okundu.

    Bartın daki 42 maden işçisi, 52 nci günde dualarla anıldı #1

    Duanın ardından yer altına indiler

    Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra işçilere, kuyu başında mevlit şekeri ve gül suyu ikram edildi.

    Madenciler, duanın ardından çalışmak için yer altına indi.

    Bartın'daki 42 maden işçisi, 52'nci günde dualarla anıldı VİDEO

    Bartın daki 42 maden işçisi, 52 nci günde dualarla anıldı #2

    Bartın daki 42 maden işçisi, 52 nci günde dualarla anıldı #3

    Bartın daki 42 maden işçisi, 52 nci günde dualarla anıldı #4

    Bartın daki 42 maden işçisi, 52 nci günde dualarla anıldı #5


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