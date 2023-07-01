Bartın’daki İnkumu doldu, araç geçişine izin verilmedi
DHA

Bartın'da tatilini fırsat bilenler, İnkumu plajına aktı...

Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı İnkumu beldesine, bayramın son günü 20 bin araç giriş yaptı.

Trafiğe kapatıldı

Otopark ile yol kenarları araçlarla dolunca, İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Limanı yol ayrımından trafiğe kapatıldı.

Liman girişinde bekleyen trafik ekipleri, araç geçişlerine izin vermedi.

Bölgeye geçiş için özel halk otobüsleri koyuldu.

Bartın’daki İnkumu doldu, araç geçişine izin verilmedi

Tıklım tıklım doldu

Öte yandan Bartın'ın 'mavi bayraklı' tek plajı İnkumu, tatilciler ile dolup, taştı.

Tatilciler, güneşlenip denize girerken, cankurtaranlar ile zabıta ekipleri, sık sık akıntıya karşı uyarıda bulundu.