Bartın’daki İnkumu doldu, araç geçişine izin verilmedi Bartın'ın 'mavi bayraklı' tek plajı İnkumu, tatilciler ile dolup, taştı. 20 bin aracın giriş yaptığı tatil beldesine giden yol, yoğunluk nedeniyle trafiğe kapatıldı.

DHA Bartın'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, İnkumu plajına aktı... Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine, bayramın son günü 20 bin araç giriş yaptı. Trafiğe kapatıldı Otopark ile yol kenarları araçlarla dolunca, İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın Limanı yol ayrımından trafiğe kapatıldı. Liman girişinde bekleyen trafik ekipleri, araç geçişlerine izin vermedi. Bölgeye geçiş için özel halk otobüsleri koyuldu. Tıklım tıklım doldu Öte yandan Bartın'ın 'mavi bayraklı' tek plajı İnkumu, tatilciler ile dolup, taştı. Tatilciler, güneşlenip denize girerken, cankurtaranlar ile zabıta ekipleri, sık sık akıntıya karşı uyarıda bulundu.