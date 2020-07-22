Bartın'ın 58 yıllık terzisi 10 yıldır çırak bulamıyor

58 yıllık terzi, 10 yıldır çırak aramasına rağmen kimse terzilik öğrenmek istemiyor.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki 70 yaşındaki Haydar Yavuzdemir, 58 yıldır terzilik yapıyor.

12 yaşında amcasının yanında çırak olarak işe başlayan Yavuzdemir, 16 yıllık meslek birikiminin ardından 42 yıl önce evinin altındaki dükkanda mesleğini yapmaya devam etti.

10 YILDIR ÇIRAK BULAMIYOR

10 metrekarelik dükkanında çalışan Haydar Yavuzdemir, elbise diktirecek vatandaşların ölçülerini titizlikle alıp, 1-2 hafta içerisinde tamamlayarak teslim ediyor. 10 yıldır çırak bulamadığı için yalnız çalışan Yavuzdemir, kendi başına gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyor.

25 YIL ÖNCE YETİŞTİRDİĞİ KALFALAR AVRUPA'YA GİTTİ

1962 yılında terzi amcasının yanında çırak olarak işe başladığını belirten Yavuzdemir, "Amcamın yanında yetiştikten sonra 42 yıl önce Kurucaşile ilçesinde evimin altında mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. O günden bugüne terzilik yapıyorum. Ama şu anda çırak bulmakta zorlanıyorum. Bundan 20-25 yıl önce yetiştirdiğim kalfalar Almanya’da, modanın kalbi Paris’te mesleklerini sürdürüyor” dedi.

"PAHALI OLUR AMA GİYEN BİR ÖMÜR BOYU GİYER"

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Yavuzdemir, "Her ne pahasına olursa olsun, ben mesleğimi çok seviyorum ve Allah ömür verdiği sürece bunu sürdüreceğim. 58 yıldır terzilik yapıyorum, şu anda İstanbul, Zonguldak ve birçok il ile yurt dışından elbise siparişi alarak, dikiyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için elbise üzerindeki bütün her şeyi el işi olarak yapıyoruz. Teknolojik makineleri kullanmıyoruz, biz zanaatkarız. Bizim diktiğimiz elbiseler pahalı olur, ama giyen bir ömür boyu giyer'' diye konuştu.





























