Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

HDP'nin eski başkanlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya’da yakalandı.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden ahlak dışı paylaşımlar ile hedef alındı.

Söz konusu şahıs ve provokasyonu için ise AK Parti başta olmak üzere birçok siyasi partiden tepki açıklamaları geldi.

"ÇİRKİN PAYLAŞIMI KINIYORUM"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, küfür ve hakaret içerikli tweetle ilgili bir açıklama yaptı ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

Saldırgan hesap, Twitter'da şikayetler sonucunda askıya alınırken, hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tepki toplayan paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.