Başakşehir Şehir Hastanesi ağaçlarla donatıldı

Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin çevresine çam ve sakura ağaçları dikildi.

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan şehir hastanesinin ismi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendi.

HASTANE ÇAM VE SAKURAYLA DONATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastanenin ismini açıklamasının ardından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin çevresindeki 15 dönümlük alanda çalışma başlatıldı.

15 dönümlük alana binden fazla çam ve sakura dikildi.

Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı