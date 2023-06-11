Başakşehir'de 6 katlı fabrikada yangın çıktı: Müdahale sürüyor Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale sürüyor. Yaklaşık 13 saattir devam eden yangında, dumandan etkilenen ve mahsur kalan 8 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde akşam saat 18.00 sıralarında 6 katlı bir fabrikanın plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu çatı katında yangın çıktı.

8 işçi kişi kurtarıldı

Yangın kısa sürede alt katlardaki farklı üretim merkezlerine de sıçradı. Dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan 8 işçi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.



13. saatte söndürme çalışmaları devam ediyor

Dumandan etkilenen kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmaları 13'üncü saate girerken, söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve yükselen alevler dron ile havadan görüntülendi. Metrelerce havaya yükselen dumanın gökyüzünü adeta siyaha bürüdüğü görüldü.

Binanın duvarları kısmen çöktü

İtfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki tüplerin patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşları anonslarla uyarıyor.

İtfaiye erleri, tüm binayı saran alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, binanın duvarları da kısmen yıkıldı. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da inceleme yaptı.

Yangının kaynak yapılırken çıktığı düşünülüyor

İtfaiyenin yangını söndürmek için yaptığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

İtfaiyenin çalışmalarını yakından takip eden Adil Gölcük, "Telefon geldikten sonra koşa koşa geldik. Duyduğumuza göre orta katta kaynak yapılırken, talaşlara ateş sıçramış. Onun dışında kimyasal maddelerle birleşip yayılıyor. Temennimiz kısa sürede söndürülmesi. Buradan birçok insan ekmek yiyor" dedi.