Başakşehir'de boş araziye stoklanan araçlar Başakşehir'de plakasız sıfır araçların boş araziye dizildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İHA

Ülke genelinde sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar, bayiler tarafından araç olmadığı söylenerek geri gönderiliyor.

Özellikle galericilerin yüksek kazanç elde etmek için durumu fırsata çevirmesi otomobil piyasasını etkiliyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir lise önündeki boş araziye gece vakti getirilen aynı marka sıfır otomobiller vatandaşların dikkatini çekti.

Polise haber verildi

Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu araçları gören vatandaşlar, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, henüz kimin veya ne amaçlı o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.

Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.

"Pahalıya satılmak için burada tutuyorlar"

Araçların stoklandığı alandaki bir kurumda çalışan kişi şunları söyledi: