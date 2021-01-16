Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı
Başakşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü.
- DHA
- 16.01.2021 - 15:39
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Atilla Altıkat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda giden otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Refüje çıkan otomobil, Başakşehir Belediyesi'nin refüj çalışmaları için açtığı çukura düştü.
ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ortaya ilginç görüntü çıktı. Olay yerine çağrılan çekici ile uzun süren çalışmalar sonucu otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı.