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Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

Başakşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü.