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    Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

    Başakşehir'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 15:39
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    Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesi Atilla Altıkat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda giden otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Refüje çıkan otomobil, Başakşehir Belediyesi'nin refüj çalışmaları için açtığı çukura düştü.

    ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

    Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ortaya ilginç görüntü çıktı. Olay yerine çağrılan çekici ile uzun süren çalışmalar sonucu otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı.

    Başakşehir de boş yolda kaza yaptı #1

    Başakşehir de boş yolda kaza yaptı #2

    Başakşehir de boş yolda kaza yaptı #3

    Başakşehir de boş yolda kaza yaptı #4

    Başakşehir de boş yolda kaza yaptı #5

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