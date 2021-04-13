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Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı

Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada drone tarafından havadan görüntülendi.