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    Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde emniyet şeridini ihlal eden sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada drone tarafından havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:32
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    Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Başakşehir ilçesi E-80 Güney Yol Ispartakule Viyadük çıkışında uygulama gerçekleştirdi.

    Drone eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler tespit edildi.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü de drone kameralarına takıldı. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye para cezası uygulandı.

    Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamada trafik kurallarını ihlal eden 17 sürücüye toplam 15 bin lira para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.

    Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı VİDEO

    Başakşehir de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı #1

    Başakşehir de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı #2

    Başakşehir de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı #3

    Başakşehir de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı #4

    Başakşehir de emniyet şeridini ihlal eden sürücünün yakalanma anı #5

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