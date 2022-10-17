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    Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü

    İstanbul Başakşehir'de park halindeyken el freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü, şarampole düştü. Otobüs vinçlerle kaldırıldı.
    • 17.10.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 19:58
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    Başakşehir'de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü

    Saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi 2252. Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeyken el freni boşalan 34 TP 6382 plakalı İETT otobüsü, harekete geçti.

    İETT şarampole düştü

    İçinde kimsenin olmadığı otobüs, aydınlatma direkleri ve trafik işaretlerine çarptıktan sonra şarampole düştü.

    DHA'nın haberine göre, 3 vinç yardımıyla güçlükle kaldırılan otobüs, İETT garajına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Başakşehir de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü #1

    Başakşehir de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü #2

    Başakşehir de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü #3

    Başakşehir de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü #4

    Başakşehir de freni boşalan İETT otobüsü şarampole düştü #5


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