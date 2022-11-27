Başakşehir'de gıda fabrikasında yangın

İstanbul Başakşehir'de içecek tozu üretimin yapıldığı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Keresteciler Sanayi Sitesi'nde içecek tozu üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında, yükselen dumanları görenlerin bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

DHA'nın haberine göre, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Yangının kaynağını tam olarak bilmiyoruz"

Site çalışanlarından Yıldıray Gece, "Dükkanımıza duman kokusu geldi, dışarı çıktığımızda yan tarafımız yanıyordu. Güvenlik arkadaşlar geldi itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kaynağını tam olarak bilmiyoruz" dedi.









