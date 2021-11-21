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    Başakşehir'de İETT otobüsü refüje çıktı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra savrularak orta refüje çıktı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 23:56
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 00:02
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    Başakşehir'de İETT otobüsü refüje çıktı

    Saat 22.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy - Kayaşehir yolu üzerinde meydana gelen kazada, Kayaşehir istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    REFÜJE ÇIKTI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, etrafında bir tur döndükten sonra refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı.

    ŞOFÖR, KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

    İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi. Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

    Başakşehir'de İETT otobüsü refüje çıktı VİDEO

    Başakşehir de İETT otobüsü refüje çıktı #1

    Başakşehir de İETT otobüsü refüje çıktı #2

    Başakşehir de İETT otobüsü refüje çıktı #3

    Başakşehir de İETT otobüsü refüje çıktı #4

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