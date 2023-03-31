Başakşehir'de kaldırımdan giden otomobil sürücüsüne ceza İstanbul Başakşehir'de kaldırımdan ilerleyerek yayaların hayatını tehlikeye atan otomobil sürücüsüne toplamda bin 823 lira ceza kesildi.

DHA

Geçtiğimiz salı günü Başakşehir ilçesinin Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde meydana gelen olaydaki sürücü yakalandı.

Trafiğin yoğunluğundan kaçmak isteyen 34 BMM 911 plakalı otomobili sürücüsü, vatandaşların hayatını riske atarak kaldırımda ilerlemeye başladı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Sürücü tespit edildi

Yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün K.C.Y olduğu tespit edildi.

1823 lira para cezası uygulandı

"Trafik işaretlerine, levhalarına ve cihazlarına uymamak" suçundan 436 lira, "Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" suçundan 436 lira ve cam filmi kullanmaktan 951 lira olmak üzere toplam bin 823 lira ceza kesildi.

Sürücüye ayrıca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da işlem yapıldı.