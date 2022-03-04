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Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeği silahla ateş ederek yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.