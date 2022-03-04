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    Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

    İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeği silahla ateş ederek yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 19:19
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    Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

    Dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi.

    KÖPEĞE 3 EL ATEŞ ETTİ

    Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

    Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.

    KÖPEĞE ATEŞ ETME ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bğlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

    Başakşehir de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı #1

    Başakşehir de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı #2

    Başakşehir de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı #3


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