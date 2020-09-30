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    Başakşehir'de parktaki çocuk 5 metreden düştü

    Oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan birinin, 5 metre yükseklikten boşluğa düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 15:24
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    Başakşehir'de parktaki çocuk 5 metreden düştü

    İstanbul'da suni Bahçeşehir Göleti’nde bulunan parkta oyun oynayan çocuklardan biri, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

    Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

    Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kolunda ve bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

    Çocuğun düşme anı ise kameraya yansıdı.

    Başakşehir'de parktaki çocuk 5 metreden düştü VİDEO

    Başakşehir de parktaki çocuk 5 metreden düştü #1

    Başakşehir de parktaki çocuk 5 metreden düştü #2

    Başakşehir de parktaki çocuk 5 metreden düştü #3

    Başakşehir de parktaki çocuk 5 metreden düştü #4

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