Başakşehir'de parktaki çocuk 5 metreden düştü
Oyun parkındaki parkurda oynayan çocuklardan birinin, 5 metre yükseklikten boşluğa düştüğü o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 30.09.2020 - 15:24
İstanbul'da suni Bahçeşehir Göleti’nde bulunan parkta oyun oynayan çocuklardan biri, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.
Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kolunda ve bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Çocuğun düşme anı ise kameraya yansıdı.
Başakşehir'de parktaki çocuk 5 metreden düştü VİDEO