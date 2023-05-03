Başakşehir'de pompalı saldırgana vatandaşlar müdahale ederken tüfek patladı İstanbul Başakşehir'de bir kişi "Kabadayı burada" diyerek, eline aldığı pompalı tüfek ile hakaretler savurarak rastgele sağa sola ateş etti. Bir vatandaş, saldırganın elindeki tüfeği alma çalıştığı sırada silah patladı.

DHA

İstanbul'da yaşanılan olayda, şans eseri yaralanan olmadı..

Akşam saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Ispartakule mevkiinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı pompalı tüfek ile sokak ortasında "Kabadayı Burada" diyerek bağırmaya başladı.

Tehditler savurup havaya ateş açtı

Tehditler savuran silahlı kişi, havaya ateş açtı. O sırada sokaktan geçen iki kişi silahla kişiye müdahale etti.

Vatandaşlar müdahale ederken tüfek patladı

Müdahale eden vatandaşlardan biri tüfeği almak isterken, tüfek patladı. Arbede iki vatandaşın tüfeği almasıyla son buldu.

Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.