Başakşehir’de vatandaşları rahatsız eden kimyasal atığın üzeri toprakla örtüldü

Başakşehir'de yol kenarına atılan kimyasal atığın üzeri toprakla örtülürken, atığı döken plakasız kamyonun bulunması için çalışma başlatıldı.

Başakşehir Hürriyet Bulvarı Kalender Sokak’ta yol kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 gün önce plakasız hafriyat kamyonundan kimyasal atık atıldı.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYILDI

Kimyasal atıktan çevreye kötü koku yayılırken, maddeden duman çıkması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, yol tedbir amaçlı kapatıldı.

ATIĞI BIRAKAN PLAKASIZ KAMYON ARANIYOR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine geleceği öğrenilirken, maddenin üzeri toprakla örtüldü. Ekiplerin önlemleri sürerken, polis ekipleri atığı döken plakasız kamyonu bulmak için çalışma başlattı.

"NEFES ALAMIYORUZ"

Nesrin Okçu adlı vatandaş, "Ben her sabah bu yolu kullanıyorum. Her sabah burası bu şekilde. Nefes alamıyoruz. Şu an keskin bir koku var. Kimin attığı neden attığını bilmiyorum. Burada şantiyeler görevliler var onlar görebilirler" dedi.