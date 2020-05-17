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    Başakşehir'de yasağa uymayanlar parkta yürüyüş yaptı

    Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan vatandaşların iftar sonrası parkta yürüyüş yaptığı anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 17.05.2020 - 00:01
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    Başakşehir'de yasağa uymayanlar parkta yürüyüş yaptı

    Koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının, bu hafta da uygulanması kararlaştırıldı.

    15 şehre getirilen 4 günlük yasak dün gece itibariyle başladı.

    Başakşehir'de yasağa uymayanlar parkta yürüyüş yaptı VİDEO

    İFTARDAN SONRA PARKTA YÜRÜYÜŞ

    Kısıtlamanın ilk gününde kuralları hiçe sayan vatandaşlar parklara akın etti.

    Başakşehir'de bazı vatandaşlar iftardan sonra parkta yürüyüş yaparken bazıları da bisiklet sürdü. Vatandaşlarda maske olmaması da dikkat çekti.


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