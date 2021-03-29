Batı illeri arasındaki tek mavi olan Uşak, sarı oldu

Batı illeri arasındaki tek mavi olan Uşak, sarı oldu

Batının nazar boncuğu tek mavisi Uşak, 1 ayda sarı renge döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Vaka sayılarına göre güncellenen koronavirüs risk haritasında bir ayda 58 il, çok yüksek riskli kategoriye geçti.

BATININ TEK MAVİSİ OLAN UŞAK, SARI RENGE DÖNDÜ

Batı illeri arasında Uşak, uzun süredir mavi kalmayı başarıyordu. Ancak Türkiye'nin güncelenen yeni risk haritasının yayınlanmasının ardından Uşak'ın sarı renge döndüğü görüldü.