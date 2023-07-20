Batman'da 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge görüldü Batman'da bir çiftçi, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastladı. Uzmanlar, 'saga ephippigera' türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

AA Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeyle karşılaştı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge" ifadelerini kullandı. Çiftçi dostu Uzmanlar böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen 'saga ephippigera' türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.