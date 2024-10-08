Batman'da 5 bin dönümlük alanda etkili olan anız yangını 8 saatte kontrol altına alındı 5 bin dönümlük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan anız yangını çalışmalar sonrası söndürüldü.

DHA

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ortaca köyünde çıkan anız yangını korku dolu anlar yaşattı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 5 bin dönümlük alanda etkili oldu.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Öğleden sonra çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin de desteğiyle yangın 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)