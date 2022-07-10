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    Batman'da 7 ailenin birbirine girdiği kavgada 20 gözaltı

    Batman'da 7 ailenin kavgası sonucu 4'ü ağır 64 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.
    • 10.07.2022 - 23:39
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    Batman'da 7 ailenin birbirine girdiği kavgada 20 gözaltı

    Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün akşam saatlerinde bir aileye ait koyun sürüsünün husumetli olduğu ailenin fındık bahçesine girmesiyle önce çocukların arasında başlayan ve ardından husumetli olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    7 aileden 64 kişi yaralandı

    Kavgada 7 aileden 64 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

    Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

    Yaralanan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken durumu ağır olan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor.

    Batman da 7 ailenin birbirine girdiği kavgada 20 gözaltı #1

    20 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, kavgaya karıştığı belirlenen 20 kişinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.

    Batman da 7 ailenin birbirine girdiği kavgada 20 gözaltı #2

    Batman da 7 ailenin birbirine girdiği kavgada 20 gözaltı #3

     


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