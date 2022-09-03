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    Batman'da araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu çıktı

    Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda bir araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 03.09.2022 - 00:24
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    Batman'da araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu çıktı

    Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına, toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Batman il merkezine aracıyla uyuşturucu sokmaya çalışan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

    "4 kilo 440 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir"

    İHA'nın haberine göre a çıklamada, “31 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli bir araç, sürücüsü ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli araçta yapılan aramalarda; 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 440 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

    Batman da araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu çıktı #1


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