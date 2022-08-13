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    Batman'da bir kişi, borç aldığı kişilerce sokak ortasında dövüldü

    Batman'ın Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa, bir grup meydan dayağı attı.
    • 13.08.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 19:09
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    Batman'da bir kişi, borç aldığı kişilerce sokak ortasında dövüldü

    Batman'ın Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu.

    Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi.

    Aldığı borç parayı ödemedi iddiası

    İHA'da yer alan habere göre dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.

    Batman'da bir kişi, borç aldığı kişilerce sokak ortasında dövüldü VİDEO

    Batman da bir kişi, borç aldığı kişilerce sokak ortasında dövüldü #1


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