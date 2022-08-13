Batman'ın Diyarbakır Caddesi üzerinde bir şahsa, bir grup meydan dayağı attı.

Batman'ın Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir şahsa bir grup meydan dayağında bulundu.

Acımasızca sopalarla şahıs dövülürken o anlar bir iş yerinin penceresinden bir vatandaş tarafından çekildi.

Aldığı borç parayı ödemedi iddiası

İHA'da yer alan habere göre dayak yiyen şahıs, dayak yediği şahıslardan borç para alıp vermediği ileri sürüldü.

Batman'da bir kişi, borç aldığı kişilerce sokak ortasında dövüldü VİDEO