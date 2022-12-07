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Batman'da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti

Batman'da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti

Batman'da çay ocağında oturduğu sırada, husumetlilerinin de olduğu grup tarafından darbedilen 32 yaşındaki Eyüp Parça, beyin kanaması geçirdi.