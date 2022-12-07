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    Batman'da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti

    Batman'da çay ocağında oturduğu sırada, husumetlilerinin de olduğu grup tarafından darbedilen 32 yaşındaki Eyüp Parça, beyin kanaması geçirdi.
    • 07.12.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:18
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    Batman'da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde yaşayan Eyüp Parça, geldiği Batman'da çay ocağında otururken, köylerindeki araziler nedeniyle uzun zamandır husumetli olduğu kişilerin de bulunduğu grup tarafından darbedildi.

    Parça, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

    Beyin kanaması geçirdi

    İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Parça'nın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Parça’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    DHA'nın haberine göre polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti #1

    Batman da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti #2

    Batman da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti #3

    Batman da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti #4

    Batman da çay ocağında oturan kişiyi husumetlileri darbetti #5


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