Batman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
DHA

Yaz mevsimin gelmesiyle yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.

Datça'nın ardından bir haberi de Batman'dan geldi..

Kıra Dağı mevkisindeki mesire alanına yakın ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede yayıldı.

2,5 saatte kontrol altına alındı

İhbar sonrası yangına, 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

750 dönüm alan kül oldu

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 750 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.