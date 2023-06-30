Batman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DHA
Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.
Datça'nın ardından bir yangın haberi de Batman'dan geldi..
Kıra Dağı mevkisindeki mesire alanına yakın ormanda, öğleden sonra yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede yayıldı.
2,5 saatte kontrol altına alındı
İhbar sonrası yangına, 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.
750 dönüm alan kül oldu
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 750 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.