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İHA

'Daltonlar' isimli haraç çetesi için ekipler düğmeye bastı...

Olayda, şüpheliler, Batman kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş adamından telefonla ve tehdit içerikli mesajlarla 10 milyon TL haraç istemiş ve ayrıca aynı kişinin 2 aracını ve evini kurşunlamıştı.

Batman'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, 'Daltonlar' isimli haraç çetesi çökertildi.

7 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ TESPİT EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlar sonrası harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 7 organize suç örgütü üyesi tespit edilerek gözaltına alındı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, 194 adet 9.19 mm çaplı fişek, 6 adet 7.65 mm çaplı fişek, 1 pompalı tüfek, 1 adet kesici alet, 62 gram esrar, 11 gram skunk maddesi, 8 adet Lyrica hap ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüpheli şahıstan birinin "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.