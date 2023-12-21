Batman'da dev turna balığı yakalandı! 2 metre uzunluğundaki balık kilosu 200 liradan alıcı buldu Batman'da Botan Çayında bir balıkçının oltasına takılan 2 metre uzunluğunda 80 kilogramlık turna balığı kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı..

İHA

Kış aylarına girmemizle birlikte yurt genelinde soğuyan hava, beraberinde kar yağışlarını ve sağanağı getiriyor..

Kar yağışlarıyla birlikte deniz, nehir ve çaylardaki su sıcaklıkları düştü.

Bu durum sadece deniz balığında değil, alabalıklarda da bolluğa neden oldu..

Batman'da bir balıkçının yakaladığı 80 kilogramlık dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi.

Dev turna balığı yakalandı

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılıkla uğraşan balıkçı Bilal Altuner, Batman'dan Siirt'e uzanan Botan Çayında oltayla avladığı dev turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı.

16 bin liraya satıldı

Yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 2 metre uzunluğundaki 80 kilogramlık dev turna balığı, kilolar halinde kilosu 200 liradan 16 bin liraya satıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)