Batman'da dini nikahlı eşini 6 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı

Dini nikahlı eş, dehşet saçtı..
Bu kez adres Batman oldu.
5 Haziran öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi.
6 yerinden bıçakladı
İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.’nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımdaki kadın hayati tehlikeyi atlattı
Polis, Delil Yalçın’ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü.
İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Tutuklandı
Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.