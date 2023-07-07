Batman'da dini nikahlı eşini 6 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı Batman'da dini nikahla birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Fatma B.’yi bıçakla 6 yerinden yaralayan ve mahallelinin lincinden kurtarılarak, gözaltına alınan 40 yaşındaki Delil Yalçın tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Fatma B.'nin de hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

DHA

Dini nikahlı eş, dehşet saçtı..

Bu kez adres Batman oldu.

5 Haziran öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi.

6 yerinden bıçakladı

İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.’nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımdaki kadın hayati tehlikeyi atlattı

Polis, Delil Yalçın’ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Tutuklandı

Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.