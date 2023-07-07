Batman'da dini nikahlı eşini 6 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı
DHA

Dini nikahlı eş, dehşet saçtı..

Bu kez adres oldu.

5 Haziran öğle saatlerinde, merkez Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Delil Yalçın, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran, dini nikahla birlikte yaşadığı, 5 çocuk annesi Fatma B.'nin bulunduğu eve geldi.

6 yerinden bıçakladı

İkili arasında tartışma çıktı. Delil Yalçın, bıçakla Fatma B.'yi 6 yerinden bıçakladı. Fatma B.’nin evinden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma B. ilk müdahalesinin ardından, çocuklarının çığlıkları arasında, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımdaki kadın hayati tehlikeyi atlattı

Polis, Delil Yalçın’ı gözaltına aldı. Polisin otomobiline giderken mahalleli tarafından linç edilmek istenen Delil Yalçın, zırhlı araçla emniyete götürüldü.

İki gündür yoğun bakımda olan Fatma B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı #6

Tutuklandı

Delil Yalçın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.