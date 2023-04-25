Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar 30 yıldır çay ocağı işleten esnaf, kitap okumayı teşvik etmek için müşterilerine çayın yanında kitap veriyor.

İHA

Batman kent merkezinde bulunan bir kahvehane, duvarlarına öğrencilerin yaptıkları yağlı boya çalışmalarını asmasıyla ve kitap okuma kültürü oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

"Müşterilerimize kitap okumak gibi bir aktivite yaptık"

Diğer kahvehanelerden farklarının bulunduğunu söyleyen işletmeci Gürkan Altuner, “Buralarda diğer kahvehanelerden bir farkımız var, müşterilerimize kitap okumak gibi bir aktivite yaptık. Poster olarak 5 yıl önce bir okulun öğrencilerinin yapmış olduğu yağlı boya çalışmalarını duvarlarımıza astık. Gelen turistlerin fotoğraf çekmesi bize mutluluk sağlıyor. Müşterilerimizin burada çay içip ayrılması bize onur ve mutluluk yaşattırdı.” dedi.

30 senelik mücadele

“Her birinin güzel bir çalışması var, eserleri bayağı güzel” diyen Altuner, şöyle devam etti:

Eskiden burası sanayi idi. Biz de burayı alıp, kahvehaneye çevirdik. 30 senelik bir mücadeleyle bu hale getirdik. İnşallah çok daha güzelleştirmeye çalışacağız.

"Bizim için gurur kaynağı"

Müşterilerin okudukları kitapları kendisinin de okuduğunu belirten kahvehane çalışanı Emre Altuner ise şunları söyledi:

Yaklaşık 5 yıldır burada çalışmaktayım. İşletme müdürümüzün projesi çerçevesinde buraya getirdikleri tablolar ve kitaplarla beraber insanlarımız burada dinleniyor, kitaplarını okuyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı oluyor. Batman’da diğer kahvehanelerden farkımız bu bizim. Yaklaşık 30 yıldır bulunan bir işletme burası. İnsanların buradan gülerek kalkması, fikir alışverişinde bulunması, kitap okuması bizleri de gerçekten mutlu ediyor. Onların okudukları kitapları bizler de okumaktayız.

Boş vakitlerini sosyalleşmek ve kitap okumak için burada değerlendirdiğini belirten İslam Altuner de hem çay içtiklerini hem de kitap okuduklarını dile getirdi.