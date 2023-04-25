Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar
İHA

kent merkezinde bulunan bir kahvehane, duvarlarına öğrencilerin yaptıkları yağlı boya çalışmalarını asmasıyla ve kitap okuma kültürü oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

"Müşterilerimize kitap okumak gibi bir aktivite yaptık"

Diğer kahvehanelerden farklarının bulunduğunu söyleyen işletmeci Gürkan Altuner, “Buralarda diğer kahvehanelerden bir farkımız var, müşterilerimize kitap okumak gibi bir aktivite yaptık. Poster olarak 5 yıl önce bir okulun öğrencilerinin yapmış olduğu yağlı boya çalışmalarını duvarlarımıza astık. Gelen turistlerin fotoğraf çekmesi bize mutluluk sağlıyor. Müşterilerimizin burada çay içip ayrılması bize onur ve mutluluk yaşattırdı.” dedi.

Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar

30 senelik mücadele

“Her birinin güzel bir çalışması var, eserleri bayağı güzel” diyen Altuner, şöyle devam etti:

Eskiden burası sanayi idi. Biz de burayı alıp, kahvehaneye çevirdik. 30 senelik bir mücadeleyle bu hale getirdik. İnşallah çok daha güzelleştirmeye çalışacağız.

Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar

"Bizim için gurur kaynağı"

Müşterilerin okudukları kitapları kendisinin de okuduğunu belirten çalışanı Emre Altuner ise şunları söyledi:

Yaklaşık 5 yıldır burada çalışmaktayım. İşletme müdürümüzün projesi çerçevesinde buraya getirdikleri tablolar ve kitaplarla beraber insanlarımız burada dinleniyor, kitaplarını okuyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı oluyor. Batman’da diğer kahvehanelerden farkımız bu bizim. Yaklaşık 30 yıldır bulunan bir işletme burası. İnsanların buradan gülerek kalkması, fikir alışverişinde bulunması, kitap okuması bizleri de gerçekten mutlu ediyor. Onların okudukları kitapları bizler de okumaktayız.

Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar

Boş vakitlerini sosyalleşmek ve kitap okumak için burada değerlendirdiğini belirten İslam Altuner de hem çay içtiklerini hem de kitap okuduklarını dile getirdi.

Batman’da hem kitap okuyorlar hem çay içiyorlar