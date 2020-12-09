Batman'da horoz dövüştürülen iş yerine baskın

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, bir iş yerine operasyon düzenlendi.

15 HOROZA EL KONULDU

Operasyonda, iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ve kumar oynandığı tespit edildi, 15 horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzemelere el konuldu.

3 KİŞİYE 71 BİN LİRA CEZA

İş yeri sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı, horozları dövüştüren 3 kişiye de Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten toplam 71 bin 640 lira ceza kesildi.

İş yeri de 30 gün süreyle mühürlendi.