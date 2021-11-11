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    Batman’da ikizleri sezaryenle alınan kadın, koronavirüsten öldü

    Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 8 aylık hamile kadının, ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Entübe edilen kadın, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:21
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    Batman’da ikizleri sezaryenle alınan kadın, koronavirüsten öldü

    Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan (29), yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı.

    Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı.

    Ağırlaşan Doğan'ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

    İKİZLERDEN BİRİNE ANNESİNİN ADI VERİLDİ

    İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşamını yitirdi.

    Doğan'ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, ikizlerden kız olanına annesinin adı verildi. İkizler aileye teslim edilirken, yeni doğan bebeklerini görmeden hayatını kaybeden Fatma Doğan, Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Batman’da ikizleri sezaryenle alınan kadın, koronavirüsten öldü #1

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