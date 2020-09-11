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    Batman'da indirimli ürün kavgası

    Batman'da bir market indirim kampanyası yapınca vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kavga etti.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 15:31
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 15:31
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    Batman'da indirimli ürün kavgası

    Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı.

    İndirimi öğrenen vatandaşlar sabah saatlerinde marketin önüne uzun kuyruklar oluşturdu.

    Market kapısının açılmasıyla birlikte vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı.

    Batman'da indirimli ürün kavgası VİDEO

    DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAVGASI

    Bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Batman da indirimli ürün kavgası #1

    Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik güçlerinin markete gelmesiyle son buldu.

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