Batman'da bir market indirim kampanyası yapınca vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kavga etti.

Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı.

İndirimi öğrenen vatandaşlar sabah saatlerinde marketin önüne uzun kuyruklar oluşturdu.

Market kapısının açılmasıyla birlikte vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı.

Batman'da indirimli ürün kavgası VİDEO

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAVGASI

Bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik güçlerinin markete gelmesiyle son buldu.