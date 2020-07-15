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Batman'da kaçak cep telefonu satılan adrese baskın

Batman'da kaçak cep telefonu satılan adrese baskın

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak cep telefonu satışı yapılan cep telefonu bayisine düzenlenen operasyon sırasında, polis ekipleri ile satıcılar arasında arbede yaşandı.