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    Batman'da kaçak cep telefonu satılan adrese baskın

    Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak cep telefonu satışı yapılan cep telefonu bayisine düzenlenen operasyon sırasında, polis ekipleri ile satıcılar arasında arbede yaşandı.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 15:58
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    Batman'da kaçak cep telefonu satılan adrese baskın

    Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

    Bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisine ulaşan Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

    POLİSLE ESNAF ARASINDA ARBEDE

    Batman'ın en işlek yerlerinden biri olan Gülistan Caddesi'nde yer alan cep telefonu bayisinde de kaçak cep telefonu satıldığı bilgisiyle harekete geçen emniyetin baskını sırasında, satıcılar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

    1 KİŞİ YARALANDI, SATICILAR GÖZALTINA ALINDI

    Bir kişinin hafif yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirirdi. Kaçak cep telefonu satan iş yeri sahipleri gözaltına alındı.

    Batman'da kaçak cep telefonu satılan adrese baskın #1

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